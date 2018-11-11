مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء سيره بالشارع فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائى، بإحدى قرى منشأة القناطر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائى بإحدى قرى المركز.

فانتقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يدعى "يوسف. أ" 9 سنوات أثناء سيره بالشارع لامس جسده تندة خاصة بمحل تجارى بها موصل كهرباء، مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي ومفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

