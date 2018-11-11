مصرع شخص فى الكويت جراء السيول والأمطار الغزيرة

(رويترز)

قالت مؤسسة البترول الكويتية، مساء السبت، إنها رفعت حالة الطوارئ عقب السيول التى اجتاحت البلاد وأودت بحياة شخص، مضيفة أن منشآتها تعمل بشكل طبيعي.

وذكر طلال الخالد الصباح المتحدث باسم القطاع النفطى، فى بيان "رفع حالة الطوارئ لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع تفعيل غرف الطوارئ نظرا لحالة عدم الاستقرار فى الطقس التى تسود البلاد مع هطول الأمطار الغزيرة".

ونفت وزارة الداخلية فى بيان شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن سقوط عدة قتلى. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

كان وزير الأشغال العامة حسام الرومى قدم استقالته أمس الجمعة لرئيس الوزراء بسبب الأضرار الكبيرة التى لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول فى أنحاء البلاد.