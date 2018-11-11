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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق للرصاص بولاية تينيسى الأمريكية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:54 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق للرصاص بولاية تينيسى الأمريكية عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ
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أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من واشنطن الليلة، بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح خلال حادث إطلاق الرصاص الذى وقع مؤخرا داخل أحد محال بيع الفطائر بولاية تينيسى الأمريكية.

وذكرت شبكة "سى بى إس" الإخبارية الأمريكية، أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 21 عاما، فيما أكد عمدة مقاطعة شيلبى أن حالة المصابين تتراوح ما بين الحرجة والخطيرة.

ولم تتوافر أية تقارير عن أسباب إطلاق الرصاص أو هوية الجاني، فيما ناشدت السلطات المحلية المواطنين التقدم بأية معلومات تتعلق بمرتكب الحادث.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع شخص واحد فى الحال، فيما لفظ شخص آخر من المصابين الخمسة أنفاسه بعد نقله للمستشفى للعلاج.

 


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إصابة 4 آخرين

إطلاق الرصاص

ولاية تينيسى الأمريكية




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