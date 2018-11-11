video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مشروع الإبداع يستضيف ملتقى التشبيك والتوعية فى صناعة الجلود.. غدا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:45 ص
مشروع الإبداع يستضيف ملتقى التشبيك والتوعية فى صناعة الجلود.. غدا صناعه الجلود
أسماء أمين
إضافة تعليق

يستضيف مشروع الإبداع فى دول حوض المتوسط، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الجلود، غدا، الاثنين، فعالية حول التشبيك ورفع الوعى بأهمية دور المركز وذلك بمقره فى وسط القاهرة، يتبعه العديد من الفعاليات على هامش الملتقى، تشمل حلقه نقاش عن التصميم وريادة الأعمال فى صناعة الجلود.

يقام هذا الحدث تحت عنوان "مركز تكنولوجيا الجلود: انطلاقة جديدة للابتكار فى صناعة الجلود فى مصر" بهدف الكشف عن حزمة الخدمات المصممة حديثًا والتى سيقدمها المركز لسد الفجوة المتعلقة بعدم وجود أيه خدمات لتنمية ودعم الأعمال فى صناعه الجلود فى مصر، بالإضافة إلى رفع الوعى فى أوساط صناع ومصممى الجلود حول الدور الجديد للمركز.

كما سيقوم المركز بدور رئسى كمنصة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الجلود، كما سيساعد على تفعيل دمج مصممى الجلود والمصنعين والشركات العاملة فى مجال الجلود فى شبكة واحدة.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز تكنولوجيا الجلود قد تأسس فى عام 2005 تحت مظلة مجلس الصناعه للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة. وأنشئ المجلس الصناعى للابتكار والتكنولوجيا 14 مركزا للتكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية، وأيضا تحسين جودة الإنتاج ومهارات العمل.

وتمكنت هذه المراكز حتى الآن من تقديم الدعم إلى حوالى 5000 شركة، كما أنها تمكنت من تشكيل فئة جديدة من المصممين والمبدعين الشباب. كما يتم تسهيل أداوت التعاون الجماعى ودعم الأعمال والنمو من خلال مركز تكنولوجيا الجلود لتعزيز روح المبادرة والتعاون المشترك بين القطاعات.

ويتم دعم مركز تكنولوجيا الجلود من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من خلال مشروع "الإبداع فى دول حوض المتوسط" والذى يموله الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية بهدف لتوسيع نطاق خدمات المركز وجذب المزيد من الجهات الفاعلة مثل رواد الأعمال فى مجال الجلود والمصممين والشركات الناشئة وتمكين المركز لكى يعمل كمنصة رئسية Leather Hub لتقديم الخدمات لدعم صناعه الجلود فى مصر.

وتلقى ساندرا دى فالى، نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر وأيضا الدكتورة داليا سالم، مساعد أول لوزير التجارة والصناعة كلمه افتتاحية خلال الملتقى. كما سيتم عقد حلقه نقاش حول دور ريادة الأعمال والتصميم فى صناعة موضة الجلود فى مصر حيث سيتمكن مصممى الجلود ورواد الأعمال من عرض قصص نجاحاتهم وأفكارهم للمساهمة فى التنمية الشاملة والمستدامة لصناعة الجلود فى مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صناعة الجلود تعقد المؤتمر الأول للمنتجات الجلدية.. الأحد

"صناعة الجلود" تنظم دورة تدريبية لأعضائها بالتعاون مع جامعة حلوان

التشبيك

صناعة الجلود

منتجات جلدية

اخبار الاقتصاد

الامم المتحدة

ابتكار




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة