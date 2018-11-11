مشروع الإبداع يستضيف ملتقى التشبيك والتوعية فى صناعة الجلود.. غدا

أسماء أمين

يستضيف مشروع الإبداع فى دول حوض المتوسط، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الجلود، غدا، الاثنين، فعالية حول التشبيك ورفع الوعى بأهمية دور المركز وذلك بمقره فى وسط القاهرة، يتبعه العديد من الفعاليات على هامش الملتقى، تشمل حلقه نقاش عن التصميم وريادة الأعمال فى صناعة الجلود.

يقام هذا الحدث تحت عنوان "مركز تكنولوجيا الجلود: انطلاقة جديدة للابتكار فى صناعة الجلود فى مصر" بهدف الكشف عن حزمة الخدمات المصممة حديثًا والتى سيقدمها المركز لسد الفجوة المتعلقة بعدم وجود أيه خدمات لتنمية ودعم الأعمال فى صناعه الجلود فى مصر، بالإضافة إلى رفع الوعى فى أوساط صناع ومصممى الجلود حول الدور الجديد للمركز.

كما سيقوم المركز بدور رئسى كمنصة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الجلود، كما سيساعد على تفعيل دمج مصممى الجلود والمصنعين والشركات العاملة فى مجال الجلود فى شبكة واحدة.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز تكنولوجيا الجلود قد تأسس فى عام 2005 تحت مظلة مجلس الصناعه للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة. وأنشئ المجلس الصناعى للابتكار والتكنولوجيا 14 مركزا للتكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية، وأيضا تحسين جودة الإنتاج ومهارات العمل.

وتمكنت هذه المراكز حتى الآن من تقديم الدعم إلى حوالى 5000 شركة، كما أنها تمكنت من تشكيل فئة جديدة من المصممين والمبدعين الشباب. كما يتم تسهيل أداوت التعاون الجماعى ودعم الأعمال والنمو من خلال مركز تكنولوجيا الجلود لتعزيز روح المبادرة والتعاون المشترك بين القطاعات.

ويتم دعم مركز تكنولوجيا الجلود من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من خلال مشروع "الإبداع فى دول حوض المتوسط" والذى يموله الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية بهدف لتوسيع نطاق خدمات المركز وجذب المزيد من الجهات الفاعلة مثل رواد الأعمال فى مجال الجلود والمصممين والشركات الناشئة وتمكين المركز لكى يعمل كمنصة رئسية Leather Hub لتقديم الخدمات لدعم صناعه الجلود فى مصر.

وتلقى ساندرا دى فالى، نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر وأيضا الدكتورة داليا سالم، مساعد أول لوزير التجارة والصناعة كلمه افتتاحية خلال الملتقى. كما سيتم عقد حلقه نقاش حول دور ريادة الأعمال والتصميم فى صناعة موضة الجلود فى مصر حيث سيتمكن مصممى الجلود ورواد الأعمال من عرض قصص نجاحاتهم وأفكارهم للمساهمة فى التنمية الشاملة والمستدامة لصناعة الجلود فى مصر.