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غدا.. الكويت تتسلم أرشيفها الوطنى وبعض مقتنياتها من العراق

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:25 م
غدا.. الكويت تتسلم أرشيفها الوطنى وبعض مقتنياتها من العراق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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تتسلم الكويت جزءا من الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطنى من السلطات العراقية غدا الاثنين، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى المتعلقة بإعادة الممتلكات الكويتية المستولى عليها إبان الغزو العراقى.

وتشمل هذه الممتلكات مجموعة من الكتب التراثية ومواد فيلمية، بالإضافة إلى لوحة فنية وسيف، وهى جزء مما تم العثور عليه لدى العراق من ممتلكات وأرشيف كويتى.

وفى ذات السياق، أشاد الرئيس العراقى برهم صالح بعمق العلاقات التى تجمع بلاده والكويت والتى أصبحت نموذجا فى المنطقة، مشيرا إلى أن افتتاح جولته الخليجية من دولة الكويت هى رسالة بحد ذاتها لإثبات أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وذكر مكتب الرئيس العراقى- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح التقى الرئيس برهم صالح الذى يزور الكويت كمحطة أولى ضمن جولته الخليجية التى بدأها اليوم.

وقال صالح أنه سيسلم الكويت دفعة من الممتلكات والمواد الأرشيفية التابعة لها على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة، لافتا إلى ضرورة تكاتف البلدين معا لتحقيق الاستقرار الكامل فى المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب وإعادة الإعمار.

ودعا إلى ضرورة أن يكون للعراق والكويت موقفا موحدا فى المحافل الدولية والإقليمية وذلك بحكم تشابه الظروف والمصالح للشعبين الشقيقين، مجددا تضامنه الكامل مع الكويت قيادة وحكومة وشعبا فى أزمة السيول.

من جهته..قال أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أن دولة الكويت لن تدخر جهدا فى مساعدة العراق والوقوف إلى جانبه فى مرحلة إعادة الإعمار بعد القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي.

يشار إلى أن العراق سبق وأن سلم بعضا من الممتلكات الكويتية التى تم العثور عليها إلى الجانب الكويتى، وهو ما لاقى إشادة من السلطات الكويتية.

 


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