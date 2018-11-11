video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبور 438 سفينة قناة السويس بحمولة 30.5 مليون طن فى 9 أيام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 ص
عبور 438 سفينة قناة السويس بحمولة 30.5 مليون طن فى 9 أيام قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى وحتى أول أمس الجمعة،عبور438سفينة بحمولة 30.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت قناة السويس57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الأثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 37 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء 54سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت قناة السويس يوم الخميس 60 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت القناة يوم الجمعة 63 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن،ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 438 سفينة بحمولة 30.5 مليون طن.                          

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبور 375 سفينة قناة السويس بحمولة 26.6 مليون طن خلال 8 أيام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

اخبار قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

فيديو.. شاب حاول تقليد الأسطورة "بروس لى" والنتيجة صادمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة