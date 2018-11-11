طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

شبين الكوم 17 25

طنطا 16 24

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 24

بلطيم 19 24

مطروح 15 24

السلوم 15 23

سيوة 13 26

بورسعيد 21 25

دمياط 20 24

الزقازيق 16 24

الاسماعيلية 15 26

السويس 16 25

العريش 19 25

رفح 18 25

رأس سدر 18 24

نخل 10 23

نويبع 21 24

طابا 19 23

كاترين 09 19

الطور 16 26

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 27

الفيوم 17 25

بنى سويف 16 25

المنيا 14 25

أسيوط 13 26

سوهاج 14 26

قنا 15 27

الأقصر 16 28

أسوان 17 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 13 27

شلاتين 20 29

ابو رماد 22 28

راس حدربة 22 27

حلايب 23 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 30

المدينة 17 29

الرياض 18 27

المنامة 22 26

أبوظبى 24 31

الدوحة 26 30

الكويت 16 26

دمشق 09 16

بيروت 16 23

عمان 10 18

القدس 12 18

غزة 17 24

بغداد 11 23

مسقط 24 31

صنعاء 08 23

الخرطوم 17 33

طرابلس 16 24

تونس 12 18

الجزائر 10 17

الرباط 10 18

نواكشوط 22 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 0 15

اسطنبول 12 17

اسلام اباد 12 26

نيودلهى 14 28

جاكرتا 24 32

بكين 01 10

كوالامبور 23 32

طوكيو 14 22

أثينا 09 17

روما 08 17

باريس 10 12

مدريد 10 13

برلين 06 12

لندن 10 11

مونتريال 01 04

موسكو 01- 02

نيويورك 01 09

واشنطن 01 10