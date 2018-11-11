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ضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1174 حكمًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:48 ص
ضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1174 حكمًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1174 حكمًا متنوعًا؛ منها 877 حكمًا جزئيا، و29 حكم مستأنف و233 حكم غرامات، 33 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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