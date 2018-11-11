video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مصر تستضيف الاجتماع التنسيقى للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة الـ77 والصين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:09 ص
صور.. مصر تستضيف الاجتماع التنسيقى للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة الـ77 والصين جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

استضافت مصر، فى إطار رئاستها لمجموعة الـ77 والصين، اجتماعاً تنسيقياً يومى 9 و10 نوفمبر الجارى للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة الـ77 والصين فى مفاوضات تغير المناخ، ضم رؤساء المجموعات الجغرافية والتفاوضية الفرعية، وكبار مفوضى المجموعة، إضافة إلى ممثلى الدول الفاعلة فى المفاوضات كالصين والبرازيل.

جانب من اللقاء (2)

 كما شاركت فى الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف الـ23 لتغير المناخ (فيجى)، والرئاسة البولندية للمؤتمر الـ24 المقبل، فضلاً عن ممثلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخUNFCCC .

 

ويُعد هذا الاجتماع سابقة فى إطار رئاسة مجموعة الـ77 والصين فى مفاوضات تغير المناخ، حيث لم تستضف أى دولة رئاسة سابقة مثل هذا الاجتماع من قبل.

جانب من اللقاء (1)

هذا، وقد تم تنظيم الاجتماع بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة؛ وافتتحت الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع، حيث ألقت كلمة افتتاحية استعرضت فيها موقف مصر فى إطار المفاوضات، بالإضافة إلى إبراز الجهود المصرية فى بلورة مواقف الدول النامية والتعبير عنها لاسيما ما يتعلق بضرورة توافر الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات من الدول المتقدمة للدول النامية لتمكينها من أداء دورها فى مكافحة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية.

 

وترأس الاجتماع السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى وزارة الخارجية، باعتباره رئيس مجموعة الـ77 فى مفاوضات تغير المناخ، وقد نجح الاجتماع فى تنسيق مواقف المجموعة بشأن أهم القضايا.

 

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف فى ديسمبر المقبل فى بولندا سوف يسعى للانتهاء من وضع أسس تنفيذ اتفاق باريس الموقّع عام 2015، والذى يمثل الإطار الجديد للعمل الجماعى الدولى فى هذا المجال الحيوى، حيث ستمتد آثاره لكافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وغيرها، فضلاً عن اتصاله الوثيق بالجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة "المساعدات الإنسانية مسئولية دولية" بمنتدى شباب العالم.. ليس هناك عدو أخطر من تغير المناخ

مصر

أخبار مصر

وزاره الخارجيه

وزارة البيئة

تغير المناخ




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة