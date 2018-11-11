صور.. مصر تستضيف الاجتماع التنسيقى للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة الـ77 والصين

كتب أحمد جمعة

استضافت مصر، فى إطار رئاستها لمجموعة الـ77 والصين، اجتماعاً تنسيقياً يومى 9 و10 نوفمبر الجارى للمفاوضين الرئيسيين لمجموعة الـ77 والصين فى مفاوضات تغير المناخ، ضم رؤساء المجموعات الجغرافية والتفاوضية الفرعية، وكبار مفوضى المجموعة، إضافة إلى ممثلى الدول الفاعلة فى المفاوضات كالصين والبرازيل.

كما شاركت فى الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف الـ23 لتغير المناخ (فيجى)، والرئاسة البولندية للمؤتمر الـ24 المقبل، فضلاً عن ممثلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخUNFCCC .

ويُعد هذا الاجتماع سابقة فى إطار رئاسة مجموعة الـ77 والصين فى مفاوضات تغير المناخ، حيث لم تستضف أى دولة رئاسة سابقة مثل هذا الاجتماع من قبل.

هذا، وقد تم تنظيم الاجتماع بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة؛ وافتتحت الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع، حيث ألقت كلمة افتتاحية استعرضت فيها موقف مصر فى إطار المفاوضات، بالإضافة إلى إبراز الجهود المصرية فى بلورة مواقف الدول النامية والتعبير عنها لاسيما ما يتعلق بضرورة توافر الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات من الدول المتقدمة للدول النامية لتمكينها من أداء دورها فى مكافحة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية.

وترأس الاجتماع السفير وائل أبوالمجد مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى وزارة الخارجية، باعتباره رئيس مجموعة الـ77 فى مفاوضات تغير المناخ، وقد نجح الاجتماع فى تنسيق مواقف المجموعة بشأن أهم القضايا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف فى ديسمبر المقبل فى بولندا سوف يسعى للانتهاء من وضع أسس تنفيذ اتفاق باريس الموقّع عام 2015، والذى يمثل الإطار الجديد للعمل الجماعى الدولى فى هذا المجال الحيوى، حيث ستمتد آثاره لكافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وغيرها، فضلاً عن اتصاله الوثيق بالجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.