صور.. قبلة محمد بن زايد للملك سلمان خلال زيارته للمملكة تثير الإعجاب

كتب محمد عبد العظيم

حملت زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الكثير من المعانى الإيجابية فى ظل حالة الحفاوة التى ظهرت مع الزيارة، ومشهد قبلة محمد بن زايد على جبين الملك سلمان.

عقب الزيارة تصدر هاشتاج محمد بن زايد الترند فى الإمارات، وفيما حرص المشاركون على التأكيد على قوة العلاقات السعودية الإماراتية، بالإضافة إلى قبلة محمد بن زايد، حيث أكدوا أنها تعطى درسا فى الأخلاق والشيم وصفعا للأعداء، وتؤكد أن الشيخ محمد بن زايد كان فى حضرة والده الملك سلمان.









واستقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولى عهد أبوظبى، فى بلده الثانى المملكة، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".















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ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للشيخ خليفة.