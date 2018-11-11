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صور .. سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلالم فى وسط سيناء

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:43 ص
صور .. سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلالم فى وسط سيناء سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلالم
شمال سيناء ـ محمد حسين
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شهد مجرى وادى الكونتلا ووادى سلالم فى مركز نخل بوسط سيناء اليوم جريان محدود للسيول .

وقال نصرالله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل لـ اليوم السابع، أنه انتقل لموقع جريان السيول وتبين انها قادمة من ارتفاعات جبال مناطق جنوب سيناء بعد تعرضها لموجة امطار، تدافعت فى مجارى الوديان وصبت فى مجرى واديي الكونتلا وسلالم، واتخذت مسارها فى مجرى الواديين فى اتجاه الشرق .

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل، أن السيول لا تشكل خطرا، ولم تتسبب فى أى إغلاق للطرق أو التأثير على حركة المواطنين فى تلك المناطق، حيث تلاحظ أنها أثناء الجريان أزاحت أحد السدود التعويقية فى منطقة الكنتلا.

من ناحيتهم سارع أهالى القرى المار بها السيول فى وسط سيناء، بعمل سدود تعويقية من سواتر ترابية لحجز كميات من المياه المتدافعة فى مجراها، بغرض استخدامها فى الزراعة، وتشرب الأرض الطينية الصالحة للزراعة.

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (1)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (1)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (2)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (2)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (3)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (3)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (4)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (4)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (5)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (5)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (6)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (6)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (7)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (7)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (8)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (8)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (9)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (9)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (10)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (10)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (11)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (11)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (12)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (12)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (13)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (13)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (14)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (14)

 

سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (15)
سيول محدودة بوادى الكونتلا وسلا (15)

 


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