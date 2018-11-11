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سقوط 4 متهمين بحوزتهم أفيون وحشيش فى الإسماعيلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:34 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم أفيون وحشيش فى الإسماعيلية أفيون - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأفيون والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط كل من المتهم "على .ال.ا" 30 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 23 قطعة حشيش تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، والمتهم "أحمد.ال.ع" 26 عاماعاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أبوبكر.ع.س" 25 عاما عاطل ومقيم شارع طنطا ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما و5 أقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ح.م"41 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الأفيون تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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