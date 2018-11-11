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رئيس البرلمان: مشكلة مترو الأنفاق لن يتم حلها إلا بتحرير سعر التذكرة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:27 م
رئيس البرلمان: مشكلة مترو الأنفاق لن يتم حلها إلا بتحرير سعر التذكرة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحاجة إلي إعادة النظر في سعر تذكرة مترو الأنفاق لاسيما أنه وسيلة نقل جيد وممتازة ويجب المحافظة عليه، قائلاً: مشكلة مترو الأنفاق، لن يتم حلها إلا بتحرير سعر التذكرة، والسعر الاجتماعي لها أمر سيؤدي حتما إلي تشغيل هذه الوسيلة دون الكفاءة المطلوبة". 

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 470 لسنة 2018، بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد 32 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج 5) والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/8/2018.

وأضاف عبد العال، أنه يصعب الحصول علي مترو أنفاق جيد ومطور في ظل السعر الاجتماعي للتذكرة لاسيما والحاجة إلي رفع كفاءة القطارات، قائلاً: لا نقصد التحرير للسعر الاقتصادي المؤلم إنما المرن الذي من شأنه يحقق الحد الأدني من تكلفة التشغيل".

وتابع عبد العال، "هناك مواطنين يلجأون إلي وسائل النقل الخاصة مثل الميكروباص رغم أسعارها الكبيرة، نريد وسائل نقل جيدة وذات كفاءة عالية".

 

 
 
 

 

 


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