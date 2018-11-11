رئيس"اتصالات النواب": هناك من يشترى مواقع بـ5 دولارات لبث شائعات ضد البلد

كتبت : نورا فخرى

حذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الشائعات التى تستهدف الدولة، لافتاً إلى وجود ظاهرة غريبة فى بعض المناطق الريفية، بقيام أشخاص غير مختصة بالإعلام بشراء "دومين موقع" بمبلغ 5 دولار، لبث الشائعات وابتزاز المسئولين هناك، وهو ما يجب على الجهات المختصة تفعيل القانون ضدهم فورا.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الأحد، ملف انتشار الشائعات المغرضة والمقلقة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى وتأثيرها الضار على المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومى، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومى للاتصالات.

وأضاف بدوى، أن الحكومة ستصدر الائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية" خلال 3 شهور من الآن، تمهيدا لتفعيل مواده، لأهميته القصوى فى ضبط الفضاء المعلوماتى، والتعامل مع حرب الشائعات التى يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية.

وأوصى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة تفعيل البوابات الإلكترونية للمحافظات على مستوى الجمهورية لإعداد تقرير يومى، للرد على الشائعات وتقليل حدتها.