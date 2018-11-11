video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس"اتصالات النواب": هناك من يشترى مواقع بـ5 دولارات لبث شائعات ضد البلد

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:48 م
رئيس"اتصالات النواب": هناك من يشترى مواقع بـ5 دولارات لبث شائعات ضد البلد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق
حذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الشائعات التى تستهدف الدولة، لافتاً إلى وجود ظاهرة غريبة فى بعض المناطق الريفية، بقيام أشخاص غير مختصة بالإعلام بشراء "دومين موقع" بمبلغ 5 دولار، لبث الشائعات وابتزاز المسئولين هناك، وهو ما يجب على الجهات المختصة تفعيل القانون ضدهم فورا.  
 
 
 
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الأحد، ملف انتشار الشائعات المغرضة والمقلقة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى وتأثيرها الضار على المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومى، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومى للاتصالات. 
 
 
وأضاف بدوى، أن الحكومة ستصدر الائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية" خلال 3 شهور من الآن، تمهيدا لتفعيل مواده، لأهميته القصوى فى ضبط الفضاء المعلوماتى، والتعامل مع حرب الشائعات التى يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية.
 
 
وأوصى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة تفعيل البوابات الإلكترونية للمحافظات على مستوى الجمهورية لإعداد تقرير يومى، للرد على الشائعات وتقليل حدتها.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف يمكن تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى؟.. السيسي حذر من عدم استيعاب تطورها.. "اتصالات" البرلمان: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يضمن تلافى سلبياتها.. ونواب يطالبون بقانون يضع ضوابط لاستخدامها

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

اتصالات النواب




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة