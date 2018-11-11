حالة الطقس اليوم الأحد 11-11-2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة .





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية .



الطقس فى الأردن

تنخفض درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً، ويستمر ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتستمر الفرصة متاحة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار بالأخص في شمال المملكة.

في خليج العقبة: - الرياح: متغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.

وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.