جامعة عين شمس: انتخابات اتحادات الطلاب تجرى فى 5 كليات.. والباقى بالتزكية

كتب محمود راغب

كشف الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، عن انتظام الجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بكليات الجامعة، لافتا إلى أن هناك 5 كليات فقط تجرى فيهم الانتخابات، وباقى الكليات حسمت الانتخابات بالتزكية .

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك غرفة عمليات تعقدها اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة لمتابعة سير الانتخابات بالكليات الخمسة على مدار الساعة .

وكان الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة.

وتضم اللجنة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والمشرف العام، وعضوية كل من الدكتور عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضى مسئول الاتصال باللجنة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، والطالبة مريم على بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.