تقرير: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى 1.176 مليار دولار خلال 9 أشهر

كتب - إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى بنحو 9% لتسجل 1.176 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير الشهرى الصادر عن المجلس، إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 40% لتسجل ما قيمته 133 مليون دولار أمريكى، مقابل 95 مليون دولار أمريكى خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث المجموعات الدولية المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال 9 شهور من العام الحالى، حيث بلغ حجم صادرات القطاع نحو 585 مليون دولار، مقابل 535 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت 9%، تلاها الاتحاد الأوروبى بنحو 398 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار، بارتفاع بلغ 12%، وفى المرتبة الثالثة باقى دول العالم بما قيمته 146 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار بارتفاع 17%.

وذكر التقرير، أن قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية، بلغت نحو 45 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 21%، فيما سجلت صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية زيادة بنحو 5%، لتبلغ ما قيمته 2.5 مليون دولار، مقابل 2.4 مليون دولار.

وحول أكبر 10 دول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية، أشار التقرير إلى استحواذ الولايات المتحدة على المرتبة الأولى بما قيمته 585 مليون دولار، وفى المرتبة الثانية "إسبانيا" بنحو 106 ملايين دولار، وفى المرتبة الثالثة "تركيا" بنحو 105 ملايين دولار، واحتلت "بريطانيا وشمال إيرلندا" المرتبة الرابعة، بما قيمته 80.07 مليون دولار، أعقبتها فرنسا بنحو 38.15 مليون دولار.

وأضاف أن ألمانيا الاتحادية احتلت المرتبة السادسة بما قيمته 70 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 53 مليون دولار، وفى المرتبة الثأمنة المملكة العربية السعودية بما قيمته 18 مليون دولار، ثم بلجيكا بما قيمته 18 مليون دولار، وفى المرتبة العاشرة هولندا بما قيمته 13 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم 10 شركات مصدرة للملابس الجاهزة خلال 9 شهور، أشار التقرير إلى استحواذ "جيد تكستايل إيجيبت إيجيبشان تى شيرت فاكتورى سابقا" على المرتبة الأولى، ثم "لوتس للملابس الجاهزة حسام الدين حسن جبر وشركاه"، ثم "اليكس اباريلز للملابس الجاهزة" وفى المرتبة الرابعة "الشركة السويسرية للملابس الجاهزة.

وأضاف أن "اوراجلو إيجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة" احتلت المرتبة الخامسة، ثم "جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس"، ثم "دايس للملابس الجاهزة"، ثم "سى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت"، وفى المرتبة الثأمنة "سى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت"، ثم "تى اند سى للملابس الجاهزة"، وفى المرتبة العاشرة شركة "مان موهان سيناه فيلوستى أبارلز".