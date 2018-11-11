تحديد هوية المتهم بقتل سايس جراج أمام كلية الطب البيطرى بالجيزة

حددت مديرية أمن الجيزة هوية المتهم بقتل سايس جراج أمام كلية الطب البيطرى، أسفل كوبرى فيصل، حيث تبين أنه عاطل تشاجر مع المجنى عليه، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أسفرت عن مقتله وفر هاربا. وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم.

وانتقل محمد طامو خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة لمسرح الجريمة، وتم الحصول على آثار من دماء المجنى عليه، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص أمام كلية الطب البيطرى بدائرة القسم.

فانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سايس جراج مصابا بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أم المصريين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.