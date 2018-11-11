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بنك ناصر يبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق لشغل 200 وظيفة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
بنك ناصر يبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق لشغل 200 وظيفة بنك ناصر
كتب مدحت وهبة
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يبدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك،  تلقى طلبات الراغبين فى  شغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة، للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية اعتبارا من اليوم الأحد  الساعة 1 ظهرا من خلال البريد  الإلكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG
 
ولمدة 10 أيام، وذلك بفروع البنك المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية.
 
ويشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكون المتقدم من دفعات" 2014 ، 2015 ،2016 ، 2017 ، 2018".
 
 
كما يشترط أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معفًى منها نهائيًا بالنسبة للذكور وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث وأن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية  قبل تاريخ الإعلان  وإجادة اللغة الإنجليزية وتقديم  صورة شهادة التخرج وصورة شهادة الميلاد مميكنة وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل الإعلان بالاضافة الى صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية وكذلك صورة شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها وفي حالة وجود اى متقدم ممن أدى الخدمة العامة بالبنك يرفق بالطلب ما يثبت ذلك.

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بنك ناصر الاجتماعى

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