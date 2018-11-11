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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول قتل نجل صاحب مقهى وبائع أسطوانات غاز بكرداسة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 ص
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول قتل نجل صاحب مقهى وبائع أسطوانات غاز بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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طالبت نيابة شمال الجيزة، بسرعة التحريات حول متهمين بقتل نجل صاحب مقهى وبائع أسطوانات غاز بكرداسة.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأن خلافات مالية تجمع بين أحدهما وبين المجنى عليه الأول، دفعته للاستعانة بالمتهم الثانى، حيث انتهز تواجده بالمقهى الكائن بمنطقة المعتمدية، وأطلق الأعيرة النارية تجاهه، مما أسفر عن مقتله.

وأضاف المتهمان أن إحدى الطلقات أصابت بائع إسطوانات الغاز الذى تصادف تواجده بالمقهى، إلا أنه لم يكن مستهدفا، وذكرا أن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما، وهى عبارة عن 3 بنادق آلية "رشاش" إحداها تم استخدامها فى ارتكاب الجريمة.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المعتمدية. وعلى الفور انتقل العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن مقتل نجل صاحب المقهى، بالإضافة إلى بائع اسطوانات غاز، نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح آلى.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن نجل صاحب المقهى يدعى "سيد.ح" تربطه خلافات مالية مع شخص يدعى "كريم.ن"، وقبل الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، إلا أنه تم عقد جلسة صلح لهما انتهت بالتراضى بينهما.

أكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "كريم" قرر الانتقام من نجل صاحب المقهى، لاعتدائه عليه بالضرب خلال المشاجرة، فاستعان بأحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، وأطلق النار على نجل صاحب المقهى مما أسفر عن مقتله، كما أصيب بائع اسطوانات غاز يدعى "زيزو" بطلق نارى فارق على إثره الحياة.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم الرئيسى، عقب الجريمة، ومن خلال مطاردة المتهم الثانى الهارب، وإعداد عدة أكمنة له، تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبطه، كما تم ضبط 3 أسلحة آلية "رشاش" من بينها سلاح الجريمة، وعدد من الطلقات غير مرخصة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.


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