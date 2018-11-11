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الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع البحرين للتعاون بين البلدين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:22 م
الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع البحرين للتعاون بين البلدين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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وقع الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على  مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين المصرى والبحرينى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وأوضح الدستاوى، فى بيان له أن مذكرة التفاهم تتضمن العديد من مجالات التعاون المستقبلى بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وهيئة الكهرباء والماء البحرينية ومن بينها تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بما فى ذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، وإعداد الدراسات الاستشارية والأبحاث فى مجال تخطيط وتطوير النظام الكهربائي واستخدام الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء، الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض المقامة فى الجانبين وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين فى البلدين.
 
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً التعاون فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، واعداد وثائق المناقصات والمتطلبات الفنية ووثائق تعريفة تزويد الكهرباء في الشبكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتأهيل الشركات المطورة لمشاريع الطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بإنشاء محطات التوليد بنظام IPP وخاصة تلك التي تتضمن الدورة المركبة.
 
وأضاف الدستاوى أن مذكرة التفاهم تتضمن تدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات فنياً وادارياً.
 

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