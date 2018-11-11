video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يرسل 50 فرقة إغاثية إلى الكويت لمساعدتها عقب موجة السيول

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:50 ص
العراق يرسل 50 فرقة إغاثية إلى الكويت لمساعدتها عقب موجة السيول سيول الكويت
بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد مدير الدفاع المدنى العراقى فى محافظة البصرة العقيد الحقوقى تحسين على اليوم الأحد، أن العراق سيرسل ٥٠ فرقة تابعة للدفاع المدنى إلى دولة الكويت، لإسنادها ومساعدتها فى مواجهة آثار التقلبات الجوية وموجة السيول الأخيرة التى تتعرض لها.

وقال على- فى تصريحات لقناة الإخبارية العراقية- أنه "تم تهيئة ٥٠ فرقة تابعة للدفاع المدنى فى البصرة بإشراف مدير عام الدفاع المدنى اللواء كاظم سلمان؛ للتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة، وسيتم إسناد هذه الفرق من جميع محافظات العراق"، مضيفًا أن "الفرق ستنطلق بعد إكمال كافة الإجراءات اللازمة لدخول البلاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد أعلن استعداد بلاده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول التى ضربتهما مؤخرًا، لافتًا إلى استعداد الحكومة العراقية لإرسال المساعدات اللوجستية، والفرق الطبية، والهندسية والدفاع المدنى، وتقديم الدعم اللازم؛ سعيًا لتخفيف معاناة الأشقاء، وإنقاذ الأرواح، والحد من الأضرار الناتجة.

من ناحية أخرى وصل الرئيس العراقى برهم صالح، والوفد الرسميى المرافق له إلى الكويت اليوم الأحد، فى زيارة رسمية للبلاد .

وسيجرى الرئيس العراقى - خلال زيارته - مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتناول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين.

ضم الوفد المرافق للرئيس العراقى وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، بالإضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وكان على رأس مستقبلى الرئيس العراقى على أرض مطار الكويت الدولى، أمير الكويت، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس العراقى يتوجه إلى الكويت فى أول جولة خليجية وإقليمية بعد انتخابه

مصرع شخص فى الكويت جراء السيول والأمطار الغزيرة

العراق يؤكد استعداده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول

تعطيل الدراسة فى جميع مدارس الكويت غدا بسبب الطقس السيئ

الكويت

سيول الكويت

العراق

فرق اغاثه عراقيه فى الكويت

امطار غزيره فى الكويت




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة