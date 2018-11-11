العراق يرسل 50 فرقة إغاثية إلى الكويت لمساعدتها عقب موجة السيول

بغداد(أ ش أ)

أكد مدير الدفاع المدنى العراقى فى محافظة البصرة العقيد الحقوقى تحسين على اليوم الأحد، أن العراق سيرسل ٥٠ فرقة تابعة للدفاع المدنى إلى دولة الكويت، لإسنادها ومساعدتها فى مواجهة آثار التقلبات الجوية وموجة السيول الأخيرة التى تتعرض لها.

وقال على- فى تصريحات لقناة الإخبارية العراقية- أنه "تم تهيئة ٥٠ فرقة تابعة للدفاع المدنى فى البصرة بإشراف مدير عام الدفاع المدنى اللواء كاظم سلمان؛ للتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة، وسيتم إسناد هذه الفرق من جميع محافظات العراق"، مضيفًا أن "الفرق ستنطلق بعد إكمال كافة الإجراءات اللازمة لدخول البلاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد أعلن استعداد بلاده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول التى ضربتهما مؤخرًا، لافتًا إلى استعداد الحكومة العراقية لإرسال المساعدات اللوجستية، والفرق الطبية، والهندسية والدفاع المدنى، وتقديم الدعم اللازم؛ سعيًا لتخفيف معاناة الأشقاء، وإنقاذ الأرواح، والحد من الأضرار الناتجة.

من ناحية أخرى وصل الرئيس العراقى برهم صالح، والوفد الرسميى المرافق له إلى الكويت اليوم الأحد، فى زيارة رسمية للبلاد .

وسيجرى الرئيس العراقى - خلال زيارته - مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتناول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين.

ضم الوفد المرافق للرئيس العراقى وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، بالإضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وكان على رأس مستقبلى الرئيس العراقى على أرض مطار الكويت الدولى، أمير الكويت، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.