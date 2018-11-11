الصحة: 25% من منافذ مبادرة 100 مليون صحة مستمرة بعد انتهاء المرحلة الأولى

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن 25 % من منافذ أداء خدمات الكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى العمل بعد انتهاء الفترة الذمنية المحددة للمرحة الأولى أواخر نوفمبر المجارى.

وقالت وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، إن الأدوية متوفرة للمرضى فى جميع المنافذ والخدمات تؤدى على أكمل وجه للجميع وبالمجان، مؤكدة أن المبادرة منتظمة وتحقق المستهدف منها بنسب غالية للغاية .

وأوضحت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثانية سيتم إطلاقها فى الأول من سبتمبر المقبل فى 11 محافظة، لافتة إلى أن جميع الكشوف متوفرة وليس هناك أى مشاكل على الإطلاق ودعت المرضى إلى النزول للمشاركة والإطمئنان على صحتهم .

وفى ذات السياق أوضح الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الصحة، أن الوزيرة هالة زايد تبذل جهودا كبيرة فى توفير العلاج لمرضى فيرس سى خاصة الأطفال، وتابع: هناك مجهود كبير يوجه للأطفال المصابين بفيرس سى فى الفترة المقبلة لعلاجهم، مؤكدا أن الرئيس يضع نصب عينة صحة المصريين وهو ما ظهر جليا فى إصلاحات الرئيس للقطاع الصحى التى طرحها فى يوليو الماضى .