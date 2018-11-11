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السيسى يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمان والسلامة فى السكك الحديدية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:18 م
السيسى يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمان والسلامة فى السكك الحديدية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الأحد ،  مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل ، وتناول الإجتماع  الموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يهدف إلى تمكين الوحدات النهرية من الإبحار بنهر النيل على مدار الساعة، وذلك من خلال تزويد هذه الوحدات بخرائط إليكترونية وأجهزة تحديد الموقع وأنظمة التعارف الآلي ومراقبتها عن طريق مركز رئيسي للتحكم.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع  استعراض أيضا مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها ، مضيفا أن  الرئيس وجه بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية دوره وتأثيره بشكل مباشرعلى الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك ارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة.
 
كما وجه الرئيس ، في هذا الإطاربإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية  ، وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازى مع دعم القدرات البشرية، والالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
 
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السكك الحديدية

البنية المعلوماتية لنهر النيل

تطوير منظومة النقل




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