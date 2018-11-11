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السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:15 م
السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو المستشار جعفر نجم الدين وهيئة المحكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن 3 سنوات لمعاون مباحث قسم المقطم، و6 أشهر لأمين الشرطة بتهمة ضرب "محمد عبد الحكيم " وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين بعضوية  أحمد الغندور، وسمير أبو دوح وهشام الغندور، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح. 
 
 
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.
 
 
وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.
 
 

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