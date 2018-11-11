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"الزراعة" تستمر بصرف الأسمدة الشتوية.. وبرامج توعوية لزيادة مساحات القمح

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
"الزراعة" تستمر بصرف الأسمدة الشتوية.. وبرامج توعوية لزيادة مساحات القمح الأسمدة
كتب عز النوبى
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قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة إن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية، وخاصة القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها قمح  تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة الى عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات  لـ "اليوم السابع " ، أن جميع  المقررات  السمادية  الشتوية متوفرة  بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح ، الائتمان ، الاستصلاح"   وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة ، وتوزيع  المقررات بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الارض فعليا، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة  منذ خروج الشحنات وحتى وصولها الى الجمعيات الزراعية.

 

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