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الرئيس العراقى يتوجه إلى الكويت فى أول جولة خليجية وإقليمية بعد انتخابه

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:25 ص
الرئيس العراقى يتوجه إلى الكويت فى أول جولة خليجية وإقليمية بعد انتخابه الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)
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توجه الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الأحد، إلى الكويت فى جولة خليجية وإقليمية تشمل عددا من دول الجوار فى أول زيارة له خارج العراق بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

وذكرت الرئاسة العراقية- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن الزيارة تأتى تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة مناقشة ملفات عديدة أبرزها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين.

وأوضح البيان أن جولة الرئيس العراقى ستشمل الإمارات وعددا من الدول المجاورة، وتهدف إلى سعى العراق نحو بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربى والخليجى، والتعاون مع أشقائه فى إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادى والإنمائى والنهوض الثقافى المشترك بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولى.

 


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