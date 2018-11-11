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الحشد الشعبى العراقي: نتواجد بقوة على الشريط الحدودى مع سوريا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:03 ص
الحشد الشعبى العراقي: نتواجد بقوة على الشريط الحدودى مع سوريا القوات العراقيه
(أ ش أ)
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أعلن الحشد الشعبى العراقى أن قواته تتواجد وبقوة فى المناطق المحددة لها بمحافظة ‍نينوى وعلى الشريط الحدودي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الليلة عن مصدر إعلامى تابع للحشد قوله إن قواته ما تزال موجودة وبقوة فى المواضع الدفاعية وتسيطر على الأرض بمناطق محددة من قبل العمليات المشتركة فى محافظة نينوى وعلى الشريط الحدودى العراقي.

وأضاف أن ذلك جاء بحسب ما تقتضيه الضرورة الأمنية وبالتنسيق عال مع باق الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تعزيز تواجد قوات الحشد فى الايام الماضية بهذه المناطق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجى قد أكد -فى وقت سابق - أنه لا خطر يهدد الحدود العراقية السورية، والداخل العراقى من عصابات داعش الإرهابية فى سوريا.

 


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