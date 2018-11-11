الإطفاء الكويتية: 900 بلاغ إنقاذ منذ بداية هطول الأمطار وحتى الآن

الكويت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن مركز عمليات الوزارة تلقى فى الأيام القليلة الماضية، ومنذ بدء هطول الأمطار الغزيرة، نحو 20 ألف بلاغ، منها 3000 بلاغ جدى تم التعامل معها، بينما كانت البلاغات الأخرى عادية.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام - خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى مشترك، عقدته الجهات الحكومية المشاركة فى اللجنة العليا للطوارئ فى مركز العمليات بوزارة الداخلية اليوم السبت - إن الوزارة أنشأت غرف عمليات تعمل على مدار اليوم، إلى جانب إنشاء غرف إدارية فى المناطق الجنوبية فى الكويت، والتى تعرضت للأضرار يوم أمس، فى حين تعمل حاليا على إنشاء غرفة فى شمالى البلاد، للاستعداد للأمطار المتوقع سقوطها فى المناطق الشمالية.

وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية ذكرت أن غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة تلقت أكثر من 900 بلاغ منذ أمس، وحتى ظهر السبت، لافتة إلى حدوث حالة وفاة واحدة حتى الآن فى منطقة الفحيحيل.