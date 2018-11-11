"الأعلى للإعلام" يعاقب "الزمالك اليوم" و"كورة بلدنا" ويحظر ظهور رضا عبدالعال

كتب محمد صبحي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد منع استضافة رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق فى أى صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة" والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية وذلك ببرنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كذلك منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية لمدة شهر، وكذلك منع أحمد جمال مقدم البرنامج المشار اليه من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرئية او مسموعة او الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الاعلامى والأعراف المكتوبة والمعايير والضوابط الاعلامية وذلك بأن سمح لأحد ضيوفه بالقاء الاتهامات على الاتحاد الافريقى لكرة القدم وعلى احد الاندبة الرياضية دون دليل واهانة احد الحكام الرياضيين بالفاظ نابية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كذلك منع بث برنامج " كورة بلدنا"المعروض على قناة "LTC" الفضائية لمدة شهرين ومنع عبد الناصر زيدان مقدم البرنامج من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرءية او مسموعة او الكترونية لمدة شهرين.