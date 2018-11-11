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إيران تنفذ إعداما جماعيا بحق 22 شخصا بمنطقة الأحواز "دون محاكمة"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:39 م
إيران تنفذ إعداما جماعيا بحق 22 شخصا بمنطقة الأحواز "دون محاكمة" إعدام جماعى _ صورة ارشيفية
طهران أ ش أ
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 نفذت السلطات الإيرانية، إعداما جماعيا "دون محاكمة" بحق 22 شخصا كانت اعتقلتهم فى مناطق الأحواز.

وفى هذا الإطار قال المركز الأحوازى للإعلام والدراسات الاستراتيجية فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إن النظام ارتكب جريمة إعدام خارج القانون ضد الضحايا الذين كانوا محتجزين فى سجن كيلينك فى منطقة الأحواز.

وأوضح أن الإعدامات تأتى "انتقاما من عملية 22 سبتمبر التى استهدفت العرض العسكرى الإيرانى فى الأحواز.. مضيفا أن السلطات الإيرانية لم تذكر الإجراءات القضائية والأدلة التى استندت إليها لإعدام الضحايا، وما إذا كان لهم علاقة بتفجير العرض العسكرى للحرس الثوري، الذى أسفر عن مقتل 29 عسكريا.

 


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