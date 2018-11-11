إقبال متوسط على انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تشهد جامعة الفيوم منذ صباح اليوم، إقبالا متوسطا من قبل الطلاب على لجان انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات المختلفة، لاختيار ممثليهم من زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات.

وقال أحمد أبو الوفا الطالب بكلية الزراعة أن الإقبال متوسط من قبل الطلاب، وأن الكلية امتلأت خلال الأيام الماضية بالدعاية الطلابية للانتخابات، وقام المرشحون من الطلاب بالدخول للقاعات وشرح برامجهم لزملائهم وحثهم على إختيارهم.

وقالت هدير محمد من كلية الآداب أن الكلية كانت الأنشط من بين كليات الجامعة فى الدعاية الانتخابية خلال الأيام الماضية، وتشهد إقبالا ملحوظا اليوم.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تقدم 35 طالبا وطالبة من الطلاب الذين تم استبعادهم بطعون للجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وتم قبول 1 طعن فقط بكلية التمريض .

وأضاف أنه تم إعلان الكشوف النهائية وعدد الطلاب المرشحين لخوض الانتخابات 853 طالب وطالبة وذلك اليوم الأربعاء الموافق.



























