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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:52 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية تصادم سيارات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالإسكندرية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى منطقة الكيلو 52 دائرة القسم

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "م اا" 50 سنة سائق مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالطريق المشار إليه انحرفت تجاهه إحدى السيارات، وعند مفاداتها اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها بجانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد 8 من مستقليها باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام للعلاج، تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.

 

 

 


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