"أوقاف القاهرة": حملة التعريف برسول الإنسانية مقامة طوال الشهر بمساجدنا

انطلقت احتفالات مديرية أوقاف القاهرة بالتعريف برسول الإنسانية على مستوى الإدارات الفرعية فى المساجد الكبرى.

وقالت المديرية فى بيان صحفى إن ذلك جاء فى ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، ومتابعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف القاهرة، حيث تستمر الاحتفالات طوال الشهر.

بدأت باحتفالية كبرى بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها يوم الخميس الماضى حاضر فيها فضيلة الشيخ خالد خضر والدكتور خالد صلاح الدين والشيخ يسرى عزام والدكتور على الله الجمال، حضرها قرابة ألف من رواد المسجد والسادة الأئمة من الإدارات المجاورة للمسجد.

وأقامت المديرية اليوم الأحد احتفالية كبرى بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وفى كبرى المساجد بالإدارات الفرعية فى آن واحد وستستمر الاحتفالات إلى نهاية شهر ربيع الأول.