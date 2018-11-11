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"أمن الغربية" يشن حملات مكبرة فى المحلة وطنطا.. ويضبط 139 هاربًا من أحكام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:34 ص
"أمن الغربية" يشن حملات مكبرة فى المحلة وطنطا.. ويضبط 139 هاربًا من أحكام جانب من الحملة
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية حملات مكبرة بنطاق مدينتي طنطا والمحلة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، شارك فيها ضباط شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية والمباحث الجنائية والتموين.

 

أسفرت عن تحرير 130محضر إشغال بالطريق العام، ورفع 240 حالة اشغال بالطريق العام، وإزالة 40 مقهى وغرزة بدون ترخيص، وضبط 5 عربات يد، وإزالة 85 حاجزا خرسانيا، و11 تندة وسقفية.

 

كما تم تحرير 127 مخالفة اشتراطات الحريق، كما تم ضبط 139 هاربًا من أحكام و8 قضايا سلاح أبيض، وتحصيل 4572 جنيها غرامات.

 

وأسفرت جهود مباحث التموين عن تحرير 4 قضايا أغذية بدون بيانات، و4 قضايا أغذية منتهية الصلاحية، وقضية منشطات جنسية.

 

كما أسفرت حملة المرور بشوارع المحلة ضبط 9 مركبات توك توك بدون ترخيص، و5 دراجات نارية بدون ترخيص، وتحرير 92 مخالفة كلبش، وسحب 59 رخصة قيادة وتسيير، وتحرير 92 مخالفة على نموذج 125، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير الأمن بنتائج الحملة.


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