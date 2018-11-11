أمن أسوان يحبط تهريب 22 شخصا من جنسيات أفريقية بينهم نساء وأطفال عبر الحدود

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابى تخصص فى استقطاب راغبى الهجرة غير الشرعية وبصحبتهما 22 شخصا قبل تهريبهم خارج الحدود المصرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تواجد عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية ، وبصحبتهم مجموعة من المهاجرين الأفارقة بمحطة قطار كوم أمبو بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وعقب تقنين الإجراءات فقد أمكن ضبط كل من منير .م، 49 سنة، بدون عمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة محمد .ف ، سن 23، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبصحبتهما 22 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية من بينهم نساء وأطفال وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى استقطاب راغبى الهجرة غير الشرعية من خارج الحدود المصرية إلى داخلها مقابل أجر مادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى أفراد التشكيل.