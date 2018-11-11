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أبو مازن: حركة حماس تقود مؤامرة لتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. فيديو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:47 م
أبو مازن: حركة حماس تقود مؤامرة لتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. فيديو الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب : أحمد جمعة
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن اليوم الأحد، إن هناك مؤامرة من حركة حماس؛ لتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الرئيس الفلسطينى، فى كلمة له أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لرحيل عرفات، وجود مؤامرة أمريكية تتمثل بصفقة العصر، وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذها، متابعًا: "ومع الأسف هناك مؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

 

وتابع أبو مازن: "بناء عليه، قرر المجلس المركزى، اتخاذ إجراءات حاسمة فى الأيام المقبلة فيما يتعلق بعلاقاتنا مع هذه الجهة أو تلك... ستكون هناك إجراءات شديدة فى الأيام المقبلة، ورغم ذلك سنبقى الأبواب مفتوحة لأننا لسنا مقفلى العقول، إنما منفتحين، لكننا لسنا منفتحين على صفقة العصر لأنها تنهى امالنا وأحلامنا وطموحاتنا".

 

وأكد أبو مازن، على أن القضية الفلسطينية تتعرض فى هذه الأيام لمخاطر كثيرة ومؤامرات كثيرة ووصلت ذروتها حينما أعلنوا صفقة العصر، مبينا أنه إذا مر وعد بلفور لن تمر صفقة العصر.


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