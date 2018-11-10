7 سنوات مشدد لطالبين تاجرا فى المواد المخدرة بعد سقوطهما بقبضة الأمن

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي صقر وأيمن عبدالرازق، بأمانة سر ممدوح غريب، بمعاقبة طالبين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

كانت النيابة في 9 يناير 2018، أحالت المتهمين "ياسر.م"، طالب، و"منصور.ص"، طالب، إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في "الحشيش" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بعد أن توصلت التحريات إلى قيام إلى قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، فاستصدرا إذنا من النيابة، وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزتها "طربة حشيش".