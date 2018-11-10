video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

7 سنوات مشدد لطالبين تاجرا فى المواد المخدرة بعد سقوطهما بقبضة الأمن

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:49 م
7 سنوات مشدد لطالبين تاجرا فى المواد المخدرة بعد سقوطهما بقبضة الأمن محكمة-ارشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي صقر وأيمن عبدالرازق، بأمانة سر ممدوح غريب، بمعاقبة طالبين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

 

كانت النيابة في 9 يناير 2018، أحالت المتهمين "ياسر.م"، طالب، و"منصور.ص"، طالب، إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في "الحشيش" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بعد أن توصلت التحريات إلى قيام إلى قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، فاستصدرا إذنا من النيابة، وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزتها "طربة حشيش".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة ترسل مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائى لفحصها

حيازة مخدرات

حيازة سلاح

تعاطى مخدرات

مكافحة المخدرات

السجن

محكمة

مخدر الحشيش

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة