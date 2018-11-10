‎تنفيذ 7085 حكما قضائيا فى حملة بالقليوبية

كتب - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 470 محكوما عليهم و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط470 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7085حكما و788حكما جزئيا و76 حكم مستأنف، وتحصيل6112 جنيها غرامات وتحرير98 مخالفة .

كما تم تحرير71 قضية مرافق وهم 4 أشغال طريق، 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائية، 15 إعلانا مخالفا، 5 فرش شاى، وفحص 14 شقة و50 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .‎