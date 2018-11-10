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ولى أمر يتهم معلما بضرب نجله بـ"عصا مقشة" فى مدرسة بشبرا الخيمة

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:44 ص
ولى أمر يتهم معلما بضرب نجله بـ"عصا مقشة" فى مدرسة بشبرا الخيمة اثار الضرب على ظهر الطالب
كتب - نيفين طه
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حرر مواطن، محضرا رسميا يتهم فيه مدرس ألعاب بمدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتكاملة للغات بحى شرق شبرا الخيمة، يتهمه بالتعدى على نجله بالضرب بوحشية.

وقال السيد محمد السيد الجزار والد الطفل "لؤى" الطالب بالصف الخامس الإبتدائى: علمت بقيام مدرس الألعاب بالمدرسة بصفع نجلى على وجهه عدة مرات وقام بضربه بأيد "مقشه" على يده وظهره بسبب شد وجذب بينه وبين نجل المدرس الطالب بنفس الفصل.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير المحضر رقم 35625 جنح لسنة 2018م وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

 


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