وفد من الفنانين يزور مصابى حادث المنيا الإرهابى فى مستشفى الشيخ زايد

كتب وائل ربيعى

زار وفد من الفنانين مصابى الحادث الإرهابى الذى وقع الأسبوع الماضى على طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة، وذلك بمستشفى الشيخ زايد التخصصى بأكتوبر.

واطمأن الفنانون على حالة المصابين ودار معهم حديث اتسم بروح الود والتشجيع، وكان فى استقبالهم الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص الذى رحب بهم وقدم الشكر لاهتمامهم وطمأنهم على حالة المصابين.

والفنانون هم: الفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، والفنانة نهال عنبر، والفنان إدوارد، والفنانة ندى بسيونى، والفنان أحمد شاكر، والفنانة منى عبدالغنى، والفنان عبد الله مشرف، والفنانة منال سلامة، والمخرج عادل أديب، والفنانة عبير منير، والإعلامية سارة نجيب، والفنانة حنان المصرى، رافق الوفد الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما.