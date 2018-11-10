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وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة إزالة المخلفات من خطوط السكك الحديدية

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:31 م
وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة إزالة المخلفات من خطوط السكك الحديدية وزير النقل ومحافظ القاهرة
كتب- رضا حبيشى
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فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق بين اجهزة الدولة للاستغلال الأمثل للاصول، عقد اليوم الدكتورهشام عرفات وزير النقل، اجتماعاً موسعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حضر اللقاء قيادات وزارة النقل والسكك الحديدية ومحافظة القاهرة.
 
في بداية الاجتماع، تم التباحث حول تبادل عدد من المواقع التى يملكها الطرفين بما يحقق  مصالح الطرفين (ملائمة المواقع الجديدة للمنظومة التشغيلية والاستغلال الامثل لاصول الدولة كجدوى اقتصادية) 
 
ثم تباحث الطرفان حول عدد  من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالجانبين مثل  التعاون  في مجال ازالة المخلفات من على خطوط ومزلقانات السكك الحديدية واتخاذ كافة الاجراءات التى تحمي مسير القطارات مع اتخاذ كافة التدابير بالتعامل مع الاسواق الموجودة في حرم السكك الحديدية في بعض المناطق بالقاهرة مثل منشية ناصر، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون التنفيذ وفق جدول زمني محدد والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لسرعة الانجاز بما يحقق الصالح العام.
 
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محافظ القاهرة

المخلفات

السكة الحديد

المزلقانات




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