وزير الداخلية البحرينى يؤكد دعم بلاده للكويت لمواجهة أضرار الأمطار الغزيرة

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أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، دعم بلاده للكويت في مجال تعزيز دور الدفاع المدني وتقديم ما يلزم لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها وما سببته من أضرار.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن آل خليفة اطمأن -خلال الاتصال- على الأوضاع في الكويت، إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها وما سببته من أضرار.

من جانبه، أعرب الصباح عن تقديره لموقف المملكة، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.