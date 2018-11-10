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وزير الخارجية يتوجه للمنامة للمشاركة بالدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:36 م
وزير الخارجية يتوجه للمنامة للمشاركة بالدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب محمود عبد الغنى
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غادر القاهرة مساء اليوم السبت، سامح شكرى، وزير الخارجية، متوجها، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة فى أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، والتى من المقرر عقدها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر الجارى، برئاسة وزيرى خارجية البلديّن.

 

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد اللجنة يأتى فى إطار حرص البلديّن على دورية انعقادها، وتطوير أُطر التعاون الثنائى بينهما فى كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى عمق ومتانة الروابط التى تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبى والرسمى.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً للتضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة.

 


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