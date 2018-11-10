وزير التعليم: مصر تفردت ببنك المعرفة ودول كبرى تسعى للاستفادة من التجربة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بنك المعرفة المصرى، حلم بدأ 2015 ، لخدمة مجتمع المعلمين مضيفا أن مصر تفردت ببنك المعرفة وأن هناك دول كبرى تتواصل للاشتراك، متابعا: "تفرد مصر هو إتاحة المحتوى لكل المواطنين كما أنه تم إتاحة محتوى للطلاب على بنك المعرفة فى المرحلة الابتدائية لتعليمهم البحث".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،خلال لقاء بنك المعرفة المصرى لقاء، اليوم السبت بحضور رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بنك المعرفة ليس حصالة للمعلومات ولكن هو دار نشر الدوريات العلمية المصرية المكتوبة باللغة العربية ومن ثم يمكنه أن يغير تصنيف مصر عالميا، موضحا أن البنك يحتوى أدوات كثيرة للأطباء ليست مجرد كتب ولكن افلام وبرامج للرياضيات لكل من يدرس العلوم والرياضيات وهو أكثر من أنه مكتبة إلكترونية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصنيف الجامعات يعتمد على عدة عناصر منها السمعة التى تبنى على البحث العلمى، قائلا : دايما هناك نقص فى المعلومات فى التعليم والصحة وغيرها ونحاول توفيرها فى التربية والتعليم، لافتا إلى أن مصادر المعلومات مثل سايفال وغيرها توفر معلومات مهمة للجامعات وتصنيفها لانها تبنى على معلومات حقيقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصنيف الجامعات مهم جدا مبينا أن دخول 19 جامعة فى التصنيف العالمى شئ مبشر جدا، مضيفا أن السعودية ارتفعت فى التصنيف بسبب باحثين مصريين ومن ثم نحاول أن يكون للدولة الأم دور فى التصنيفات.