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وزير التعليم للنواب: "مجانية التعليم ظلم اجتماعي..أضرت بنا وبنضحك علي نفسنا"

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:07 م
وزير التعليم للنواب: "مجانية التعليم ظلم اجتماعي..أضرت بنا وبنضحك علي نفسنا" اجتماع لجنة المشروعات
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد
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طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بمواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، متابعا فى كلمته للنواب: "مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعى مش عدل اجتماعى، هنفضل عايشين كدة لإمتى، ثم مفيش مجانية، اللى بيدفع الفاتورة الدولة والأهالى، الفاتورة اللى بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصح".

 

وأضاف "شوقى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: "الناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر أفاق وكأن احنا كخة، ثم سؤال للى بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللى خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة؟".

صور اجتماع لجنة المشروعات (1)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (2)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (3)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (4)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (5)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (6)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (7)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (8)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (9)
 

 

صور اجتماع لجنة المشروعات (10)
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الشيماء

هذا التصريح يخالف الدستور

سيادة وزير التعليم : هذا التصريح يخالف الدستور والحق فى التعليم وينهى حياة ألالاف المواطنين الذين يرغبون فى تعليم أولادهم ويقضى على أحلام البسطاء فى التعليم والحصول على فرصة للترقى فى الحياة ولكنكم تحكمون على الفقير بأن يعمل فى المهن الدنيا وتتكلمون عن أنفسكم وتحاولن حماية مواقعكم فى السلطة وتسليمها لأبنائكم من الأغنياء فقط ........... سيادة الوزير : انا من ضمن الذين تعلموا فى المدارس والجامعات الحكومية وأعمل مع أرقى الشركات العالمية ولو تخيل سيادتكم لو تم تطبيق أفكار سيادتكم بوقف مجاينة التعليم وليس لدى مال للتعليم فالطريق الوحديد أن أصبح عامل من ضمن ملايين العمال نعانى ضيق العيش وتدنى مستوى المعيشة ويظل الوضع الى أن تقوم الساعة هناك فئة تحكم وتتنعم فى البلاد وفئة أخرى تخدم وتعيش فى الحضيض .......... اتقوا الله ولاتنطقوا الا بالحق أو اصمتوا وكفى ظلم للعباد

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