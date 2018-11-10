وزير التعليم للنواب: "مجانية التعليم ظلم اجتماعي..أضرت بنا وبنضحك علي نفسنا"

طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بمواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، متابعا فى كلمته للنواب: "مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعى مش عدل اجتماعى، هنفضل عايشين كدة لإمتى، ثم مفيش مجانية، اللى بيدفع الفاتورة الدولة والأهالى، الفاتورة اللى بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصح".

وأضاف "شوقى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: "الناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر أفاق وكأن احنا كخة، ثم سؤال للى بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللى خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة؟".