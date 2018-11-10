وزير التعليم العالى: الرئيس كلفنا بإعادة النظر فى الأبحاث العلمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن التعاون مع بنك المعرفة المصرى، شئ مهم جدا، موضحا أنه تم تشكيل لجنة خلال عام لتصنيف الجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال لقاء بنك المعرفة المصرى، اليوم السبت، بحضور روؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصنيف الجامعات المصرية بدأ منذ أن كان فى جامعة عين شمس، موضحا أن كلية الطب بعين شمس كان ترتيبها 300 على مستوى العالم.

وأكد أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مصر فى التصنيف العالمى للجامعات، قائلا :"حينما يتكلم الرئيس لا بد وأن نلبى، وهناك عمل يتم فى الجامعات".

وأوضح خالد عبد الغفار، أن هناك تعاون كبير بين وزارة التعليم العالى وبنك المعرفة، مضيفا:"وفى خلال عام أنتظر تغير فى تصنيف الجامعات العالمى بشكل كبير"، مضيفا:" خلال أسابيع قليلة سنبدأ جنى ثمار ورش العمل التى تقوم بها اللجان، واتضح أن بعض أسماء الجامعات تكتب بشكل خاطئ ومش عيب أننا نتعلم ومن ثم الجامعات مكنتش متشافه كويس".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن هناك 120 ألف باحث، فى البحث العلمى، وهناك عدد كبير جدا من الأبحاث تتم سنويا، لافتا إلى أنه كلف نوابه فى الوزارة بإعادة النظر فى الأبحاث العلمية ليكون له مردود اقتصادى وأيضا لتظهر للعالم وتدخل فى التصنيفات العالمية.

يحضر اللقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية و المحليه في استخدام سايفال.

الجدير بالذكر أن "سايفال" الذى تم توفيره لمعظم الجامعات و المراكز البحثيه المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري، يعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الباحثين و متخذى القرار المصرى، في النهوض بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية، وصياغة الخطط المثلى لتحليل وتطوير آداء البحث العلمى.