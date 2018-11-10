وزير الآثار يصطحب سفراء الدول الأجنبية وأسرهم فى جولة داخل جبانات سرابيوم

اصحب الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، عددا كبيرا من سفراء الدول الأجنبية وأسرهم، فى جولة سياحية داخل جبانات سرابيوم الأثرية، وذلك عقب الإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بجبانات سقارة.

وشرح الدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للسفراء وأسرهم، تاريخ جبانات سرابيوم، وأهم الاكتشافات بها والمعلومات المتعلقة بها.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت اليوم عن أحدث وأندر اكتشاف أثرى فى العالم، وهو اكتشاف أكثر من 200 جعران لممياوات قطط داخل جبانة حديثة، ضمن الاكتشافات التى سيعلن عنها فى الفترة القادمة.