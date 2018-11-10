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وزير الآثار: سنعلن عن كشفين أثريين بالصعيد قريبا

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:54 م
وزير الآثار: سنعلن عن كشفين أثريين بالصعيد قريبا خالد العنانى وزير الآثار
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، أنه سيتم الإعلان عن اكتشافين جديدين فى الصعيد قريبا، مشيرا إلى أن اكتشاف وزارة الآثار الذى أعلنت عنه اليوم بسقارة، هو بداية لكشف أثرى ضمن سلسلة اكتشافات أثرية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الاعلان عن اكتشافات وزارة الآثار بسقارة اليوم، أن المنطقة بسقارة كانت يدفن بها ممياوات القطط ، وتابع:" فى شهر اكتوبر الماضى زرنا المناطق الحدودية فى مصر مع عدد من السفراء".

وأشار إلى أن دور وزارة الآثار هو توفير الأمن والأمان لزيارة وعرض الآثار بهذه الطريقة، والتى هى أهم دعاية لها، مشيرا إلى أنه فى اقل من 10 أيام سيتم تنظيم حفل بمناسبة مرور 160 عاما على المتحف المصرى وسنعرض تحفا لم تنل العرض المناسب لها.

 

 


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