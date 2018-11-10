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وزيرة الصحة: إنجاز إنشاءات مستشفى بورفؤاد العام بمعدلات غير مسبوقة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:04 م
وزيرة الصحة: إنجاز إنشاءات مستشفى بورفؤاد العام بمعدلات غير مسبوقة وزيرة الصحة تتفقد إنشاءات مستشفى بورفؤاد العام
بورسعيد- السيد فلاح - محمد فرج
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة مستشفى بور فؤاد العام.

تأتى هذه الزيارة لمراجعة كافة المنشآت الطبية تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سينطلق من محافظة بورسعيد.

وأشادت وزيرة الصحة، بنسب إنجاز الأعمال بالمستشفى، مقارنة بالنسب التى شاهدتها فى الزيارة السابقة للمستشفى، قائلة: "هذه معدلات غير مسبوقة".

ودعت إلى الاقتداء بما قامت به المستشفى من سرعة فى إنجاز الأعمال بمعدل قياسي، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال فى 30 مارس 2019.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مستوى العمل بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم تجهيزها لاستقبال منظومة التامين الصحى الجديدة وصل الى مراحل متقدمة فى الأعمال الإنشائية والتجهيزات وان هناك تضافر من كافة الجهود بالمحافظة استعدادا لتطبيق ذلك الحدث الكبير الذى نفتخر بتطبيقة ببورسعيد كاولى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(1)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(1)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(2)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(2)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(3)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(3)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(4)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(4)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(5)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(5)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(6)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(6)

 

وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(7)
وزيرة-الصحة-تتفقد-إنشاءات-مستشفى-بورفؤاد-(7)

 


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